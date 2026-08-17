Численность населения Азербайджана продолжает расти, однако темпы прироста заметно замедлились. По данным Государственного комитета по статистике, на 1 июля 2026 года в стране проживало 10 млн 273,5 тыс. человек, а с начала года население увеличилось лишь на 11 099 человек, или на 0,1%.

Анализ данных демонстрирует, что основной причиной замедления стало сокращение рождаемости. За первые шесть месяцев 2026 года в стране родилось 40 798 детей, что на 4 818 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель рождаемости снизился с 9 до 8 промилле, то есть до 8 рождений на 1000 жителей.

Одновременно выросла смертность. За январь — июнь зарегистрировано 30 625 смертей — на 1 225 больше, чем годом ранее.

В результате естественный прирост населения за полгода составил всего 10 173 человека против 16 216 годом ранее, сократившись примерно на 37,3%.

При этом демографическую ситуацию частично поддерживает миграция. За первые шесть месяцев в Азербайджан на постоянное место жительства прибыли 2 085 человек, а страну покинули 1 159 человек. Миграционное сальдо составило +926 человек.

Еще один заметный показатель — снижение числа зарегистрированных браков. За полгода заключено 19 224 брака, тогда как годом ранее — 24 815. То есть количество браков сократилось примерно на 22,5%.

Радует, что разводов также стало немного меньше — 9 776 против 10 350 годом ранее.

При этом демографическая картина по регионам неоднородна. Самая высокая рождаемость зафиксирована в Горном Ширване. Там на каждую тысячу человек родилось 10,1 ребенка. Далее в Ленкорань-Астаре и Восточном Зангезуре пришлось по 9,9, а также в Карабахе — по 9,7 ребенка на каждую тысячу населения. Средний показатель по стране составляет 8 детей.