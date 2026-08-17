Президент США Дональд Трамп призвал Иран сдаться, заявив, что Тегеран должен поднять белый флаг. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Иран демонстрирует силу и «хорошо играет в покер», однако за кулисами испытывает серьезное давление.

Американский президент подчеркнул, что Тегерану следует отказаться от дальнейшего противостояния и поднять белый флаг. Трамп также подтвердил наличие закрытого канала для переговоров между США и представителями Корпуса стражей исламской революции.