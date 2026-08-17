Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за солидарность и поддержку Украины.

Об этом дипломат написал в социальных сетях по итогам встречи, в ходе которой он передал президенту Азербайджана удостоверение почетного гражданина города Ирпень.

«Благодарим Вас, господин президент, и весь Азербайджан за солидарность и конкретные шаги для восстановления и поддержки Украины», — отметил дипломат.

Гусев подчеркнул, что решение о присвоении Ильхаму Алиеву звания «Почетный гражданин города Ирпень» было принято Ирпенским городским советом 30 апреля 2026 года.

«Сегодня для меня было большой честью вручить президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву награду «Почётный гражданин Ирпеня».

Это решение Ирпенского городского совета, принятое 30 апреля 2026 года, стало признанием личного вклада президента Ильхама Алиева и всего азербайджанского народа в поддержку Ирпенской общины с первых дней полномасштабной войны и сразу после освобождения города.

Азербайджан стал одним из ключевых партнёров Ирпеня в восстановлении. При поддержке азербайджанского народа уже восстановлены Ирпенский лицей «Лингвист» и консультативно-диагностическая поликлиника — общая стоимость восстановительных работ превысила 120 млн гривен.

Впереди новые крупные проекты: строительство жилья, восстановление спортивной школы, а также создание Центра культуры и современного художественного центра.

Почётное гражданство героического города Ирпеня для президента Ильхама Алиева является символом глубокой дружбы между украинским и азербайджанским народами.

Спасибо, господину президенту и всему Азербайджану за вашу солидарность и конкретные действия в восстановлении и поддержке Украины», — написал Гусев.