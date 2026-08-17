Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил свою невестку Пенгиран Рааби’атул Адавийю королевского титула, сообщило издание Pelita Brunei.

Он обвинил ее в поведении, «неподобающем для супруги члена королевской семьи», а также «порочащем доброе имя монархии и проявляющем неуважение к султану» и другим членам королевской семьи.

«Титул Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri, ранее пожалованный Пенгиран Рааби’атул Адавийе бинти Пенгиран Хаджи Болкиах, супруге принца Абдул Малика, отзывается с немедленным вступлением в силу», — говорится в публикации.

Адавийя замужем за принцем Абдул Маликом — сыном Болкиаха и Салехи. Пара поженилась в апреле 2015 года и состоит в браке уже более 11 лет.