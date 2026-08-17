Легендарному актеру Джеки Чану, завершившему съемки части фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» в Азербайджане, преподнесли необычный подарок – нарды с видами Баку и символикой новой картины.

Видео с Джеки Чаном, демонстрирующим подарок, распространилось в социальных сетях. На кадрах актер с интересом рассматривает нарды, специально изготовленные для него в Азербайджане, и показывает их зрителям.

На игровом поле и элементах нард изображены достопримечательности Баку, а также символика фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум».

Напомним, часть съемок новой картины знаменитой приключенческой франшизы прошла в Азербайджане. Главную роль в фильме вновь исполнил Джеки Чан.

Ранее сообщалось, что съемки «Доспехов Бога 4: Ультиматум» с Джеки Чаном в Азербайджане успешно завершились. Фильм стал крупнейшим зарубежным кинопроектом, реализованным в стране.