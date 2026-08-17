Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проход судов через Ормузский пролив должен быть свободным и бесплатным. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам турецкого лидера, закрытие пролива создает серьезные проблемы для мировой торговли, поскольку через этот маршрут проходит значительная часть международных нефтяных потоков.

Эрдоган подчеркнул, что свободное судоходство через Ормузский пролив способствовало бы восстановлению мировой торговли и нормализации ситуации на рынке нефти. Он призвал как можно скорее возобновить движение судов и устранить препятствия для международного судоходства.

«Мы поддерживаем это, и Иран также это поддерживает. Мы ожидаем прекращения этих нарушений мировой торговли», — заявил президент Турции.

Эрдоган также рассказал о Мекканском соглашении, участниками которого являются Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. По его словам, документ остается открытым для присоединения других стран. Среди потенциальных участников он назвал Египет, подчеркнув, что соглашение призвано послать миру важный сигнал.