В преддверии нового учебного года минимальная стоимость аренды жилья в Баку составит 400 манатов. В это время года рынок съемного жилья в столице традиционно испытывает дополнительный спрос со стороны студентов. На этом фоне стоимость съемных квартир продолжает расти.

Как сообщил Minval эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев, ориентировочная стоимость аренды квартиры составляет около 0,5% от ее рыночной стоимости.

«Если рыночная стоимость квартиры составляет 100 тысяч манатов, то средняя цена ее аренды составляет примерно 500 манатов», — отметил эксперт.

По его словам, рост цен на продажу недвижимости в последние годы напрямую отражается и на рынке аренды. Кроме того, сокращение количества старого жилого фонда в результате сноса аварийных домов и частных жилых массивов также оказывает давление на рынок.

Особенно остро проблема ощущается среди студентов. По словам Фарзалиева, наиболее востребованными у них остаются районы вокруг станций метро «Иншаатчылар», «Элмляр Академиясы» и «Низами», поскольку в этой части города расположено большое количество вузов.

Сегодня стоимость аренды однокомнатной квартиры в старом жилом фонде в этих районах начинается примерно от 400 манатов в месяц. Двухкомнатные квартиры предлагаются в среднем за 500–600 манатов, а трехкомнатные — за 800–900 манатов.

В новостройках аренда значительно дороже. Кроме того, жильцам приходится отдельно оплачивать коммунальные расходы, что, по словам эксперта, может увеличить итоговую стоимость проживания более чем на 10%.

Фарзалиев считает, что одним из решений проблемы могло бы стать строительство современных многоэтажных общежитий для студентов. По его мнению, это позволило бы снизить нагрузку на рынок аренды и одновременно облегчить жилищную проблему для учащихся.

Эксперт также предупреждает, что в перспективе ситуация может усложниться. Согласно Генеральному плану Баку до 2040 года, в столице планируется снос значительного количества старых многоквартирных домов и жилых массивов. Это может привести к дальнейшему сокращению доступного арендного жилья.

В результате студентам и семьям с невысокими доходами будет все сложнее найти недорогие квартиры в Баку. Многие студенты уже сегодня вынуждены выбирать жилье на окраинах столицы, тратя больше времени и денег на дорогу, либо снимать комнаты совместно с другими жильцами.