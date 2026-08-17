Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация поддерживает неофициальный прямой канал связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), при этом заявил, что не намерен торопиться с завершением конфликта.

«Они (КСИР – ред.) хорошие игроки в покер, но они проигрывают», – заявил Трамп Fox News.

Американский президент также заявил, что Иран должен сдаться. «Они за кулисами испытывает серьезное давление. Они должны поднять белый флаг», – eказал он.

Трамп подчеркнул, что не устанавливает каких-либо временных рамок для завершения конфликта. «Я не спешу», – уточнил он.

Вместе с тем представитель КСИР Хосейн Мохеби в комментарии Tasnim опроверг утверждение американского лидера. «Никаких переговоров между представителями КСИР и американцами в настоящее время не ведется», – указал Мохеби.

17:42

В мае администрация президента США Дональда Трампа обратились к президенту Региона Курдистан Нечирвану Барзан для организации переговоров с руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает агентство Axios.

«В качестве посредника они выбрали Нечирвана Барзани, президента Иракского Курдистана, который обладал тем, чем мало кто может похвастаться: доверием как со стороны США, так и со стороны руководства КСИР», — следует из публикации.

По данным издания, такой шаг с американской стороны показывает, насколько сложно Вашингтону вести переговоры со страной, в которой администрация Трампа «не уверена». Отмечается, что главной проблемой для США остается налаживание диалога с ответственными за принятие решений лицами, а также поиск посредников, которым доверяют и Белый дом, и Тегеран.