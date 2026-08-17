Главу Совета национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Бахтияра Гасанова депортировали из России.

Гасанова доставили из центра временного содержания иностранных граждан в аэропорт, после чего депортировали за пределы Российской Федерации.

Бахтияр Гасанов был руководителем Национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы.

В сентябре 2026 года Бахтияра Гасанова лишили гражданства Российской Федерации. В июне 2026 года он был задержан правоохранительными органами и помещен в центр временного содержания мигрантов для последующей депортации.