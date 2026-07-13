Власти Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) резко раскритиковали решение Европейской комиссии назначить исполнительного вице-президента Раффаэле Фитто специальным представителем по Кипру.

Как говорится в заявлении МИД ТРСК, опубликованном в социальной сети X, данное решение носит «провокационный» характер и свидетельствует о «предвзятом подходе» Европейского союза к кипрскому урегулированию.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что назначение было произведено без согласия турко-кипрской стороны и без учета воли турок-киприотов. В ТРСК назвали это решение незаконным и «абсолютно неприемлемым».

По мнению властей Северного Кипра, подобные действия Брюсселя ставят под сомнение его беспристрастность в вопросе урегулирования кипрской проблемы.