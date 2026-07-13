Украина продолжит усиливать дальнобойные удары, стремясь добиться начала переговоров с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время заседания Коалиции желающих.

Зеленский заявил, что подготовку к предстоящей зиме необходимо начинать уже сейчас. Он отметил, что Киев прилагает максимум усилий, чтобы приблизить переговорный процесс.

«Это лето уже стало самым сложным для России. Наши дальнобойные операции и удары средней дальности будут продолжены. Мы будем их усиливать», – подчеркнул он.

Президент Украины также заявил, что одним из ключевых факторов укрепления позиций Киева и европейских стран остается формирование зимнего пакета ракет для систем противовоздушной обороны. По его мнению, если украинские военные будут располагать достаточным количеством ракет для перехвата воздушных целей, у России станет меньше стимулов затягивать конфликт до зимы.

«Мы подсчитали, что в этом пакете должно быть 100 ракет для Patriot в месяц – 300 ракет на зиму. Прошу вас рассмотреть это», – указал он.