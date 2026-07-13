Франция передаст Украине истребители Rafale и разрешит производство современных ракет и авиабомб, первые самолеты должны поступить на вооружение украинской армии в 2028–2029 годах, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Эти намерения, которые мы подписали 17 ноября прошлого года, мы смогли конкретизировать первыми партиями по ПВО и модернизации и приобретению Украиной штурмовой авиации Rafale. Первые самолеты уже должны летать в украинском небе в 2028-2029 годах», – сказал Макрон после заседания Коалиции желающих.

Кроме того, Макрон сообщил, что новый пакет помощи включает поставки дополнительных радиолокационных систем и ракет, а также предоставление лицензий на производство современных вооружений.

«Дополнительные радары, дополнительные ракеты и еще мы также добавили лицензирование – это по Aster-30, по SCALP, по бомбам AASM. Это все усилит способности Украины, усилит позицию Украины на фронте», – подчеркнул французский лидер.