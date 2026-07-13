Йеменские хуситы наносят ракетные удары по территории Саудовской Аравии, системы ПВО королевства отражают атаки, сообщает «Аль-Арабийя».

По данным Минобороны Саудовской Аравии, хуситы применяют баллистические ракеты, которые направлены на южные районы королевства.

Региональные СМИ сообщают, что целью атаки стал международный аэропорт «Абха» в провинции Асира на юго-западе Саудовской Аравии. По некоторым данным, ракеты достигли объекта, в результате чего ему был причинен ущерб.

Ранее хуситы обвинили Саудовскую Аравию в ударе по аэропорту, целью которого была попытка воспрепятствовать посадке иранского самолета с делегацией движения, возвращавшейся из Тегерана после похорон аятоллы Али Хаменеи. Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что действия Саудовской Аравии «положили конец этапу деэскалации». Он добавил, что «эта агрессия не останется без ответа».