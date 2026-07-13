Украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться в Украину, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

«Все молодые украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ», – сказал он.

Косиняк-Камыш также выступил за возвращение на Украину беженцев, которые, как он отметил, «ездят на роскошных автомобилях».

Ранее польская газета Rzeczpospolita сообщала, что Министерство внутренних дел Польши завершает подготовку поправок к закону о гражданстве, которые в первую очередь коснутся граждан Украины. По данным издания, именно украинцы в течение последних лет остаются самой многочисленной группой среди иностранцев, подающих заявления на получение польского гражданства.