Турция продолжит взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом в целях сохранения мира и стабильности в регионе, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства.

«Мы продолжим работать вместе с господином Трампом как над дальнейшим укреплением турецко-американских отношений и доведением объема двусторонней торговли до целевого показателя в $100 млрд, так и над обеспечением мира и стабильности в нашем регионе», – указал Эрдоган.

Турецкий лидер положительно оценил официальный визит Трампа в Турцию в рамках 36-го саммита глав государств НАТО. Он отметил, что это был первый за 17 лет визит американского президента в страну и назвал его значимым событием.

По его словам, Турция, обладающая военной мощью, дипломатическим опытом и развитой оборонной промышленностью, является одним из ключевых партнеров альянса в период его трансформации.