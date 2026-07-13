Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России, однако переговоры по нему находятся на завершающей стадии, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Я сожалею, что у нас нет соглашения по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы довольно близки к нему», – сказала Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Она отметила, что, несмотря на отсутствие договоренности по новому пакету, страны ЕС согласовали включение более 250 физических и юридических лиц в различные санкционные списки. По словам главы дипломатии ЕС, это крупнейший раунд индивидуальных санкций с начала российско-украинского конфликта.

При этом она подчеркнула, что наиболее эффективным решением для экономики ЕС остается прекращение боевых действий, для чего необходимо сохранять давление на Москву. Каллас не стала раскрывать, какие именно пункты могут быть исключены из проекта санкций.

«Всегда хорошо, когда предложения изначально максимально сильные. Мы понимаем, что в ходе переговоров часть положений будет исключена, но в итоге пакет все равно должен остаться сильным», – указала она.

Каллас добавила, что послы стран ЕС вновь встретятся 15 июля для поиска компромисса. При этом она не стала гарантировать достижение договоренности к этому сроку, отметив, что сейчас Евросоюз сосредоточен на «плане А» – утверждении полного пакета санкций. В случае провала этого варианта Брюссель рассмотрит другие возможности.