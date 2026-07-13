В список профессиональных специальностей Азербайджана включены 45 новых. Как заявила заведующая сектором отдела науки, высшего и профессионального образования Министерства науки и образования Сабина Бабаева на встрече, посвященной обновлению классификации, новые направления подготовки соответствуют современным требованиям рынка труда, сообщает Minval.

В частности, в перечень вошли такие специальности, как монтажник телекоммуникационного оборудования, цифровой маркетинг и электронная коммерция, производство продуктов питания, цифровые производственные технологии и оборудование (аддитивные технологии), а также специалист по уходу за пожилыми людьми и лицами, нуждающимися в особой заботе, передает издание Azərbaycan müəllimi.

По словам Бабаевой, в разработке проекта приняли участие представители десяти государственных структур и профессиональных ассоциаций. Среди них — Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство экономики, Государственное агентство по туризму, Министерство цифрового развития и транспорта, Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры, Государственное агентство морского и портового транспорта, Государственное агентство гражданской авиации, Ассоциация производителей мяса Азербайджана и Общественное объединение по поддержке предпринимателей в сфере индустрии красоты.

Она отметила, что в общей сложности было представлено 95 предложений по новым специальностям. Большинство из них касаются авиации и навигации, что свидетельствует о динамичном развитии этих отраслей. Наибольшее количество предложений поступило от Государственного агентства морского и портового транспорта, которое инициировало включить 34 новые специальности. Государственное агентство гражданской авиации, в свою очередь, предложило добавить еще 22 направления подготовки.