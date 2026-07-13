Во время рекордной волны жары, охватившей Европу в конце июня, было зафиксировано более 10 тысяч случаев избыточной смертности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование сети EuroMOMO.

Анализ основан на данных национальной статистики 27 европейских стран за период с 22 по 28 июня, когда экстремальная жара достигла пика во Франции, Испании, Великобритании и ряде других государств.

По данным исследования, свыше 9 тысяч умерших были людьми старше 65 лет. При этом Франция и Бельгия стали единственными странами, где в последнюю неделю июня была зафиксирована «очень высокая» избыточная смертность.

В Бельгии, по данным института общественного здравоохранения Sciensano, этот показатель стал самым высоким с начала наблюдений в 2000 году. Отдельное исследование также показало, что в Англии и Уэльсе в мае и июне из-за жары умерли около 2700 человек.