Парламент Венгрии инициирует процедуру отстранения президента страны Тамаша Шуйока, если он не подпишет 17-ю поправку к конституции в течение пяти дней после ее принятия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в Facebook.

По словам главы правительства, в случае отказа президента подписать документ Государственное собрание (однопалатный парламент) начнет процедуру его отстранения от должности.

«Если Шуйок не подпишет в течение пяти дней поправку, которая будет принята сегодня, то Государственное собрание инициирует процедуру отстранения его от должности. После этого президент республики уже не сможет осуществлять свои полномочия, а закон сможет подписать председатель Государственного собрания», — заявил Мадьяр.

17-я поправка к конституции предусматривает отставку президента Тамаша Шуйока, ограничение срока полномочий депутатов парламента 12 годами, а также ужесточение мер по борьбе с коррупцией.

Ранее, 27 июня, Петер Мадьяр сообщил, что, согласно проведенному на правительственном сайте опросу, большинство граждан Венгрии поддержало ограничение срока пребывания депутатов в парламенте 12 годами. По его словам, результаты опроса свидетельствуют о широкой общественной поддержке конституционных изменений, предложенных правящей партией «Тиса».