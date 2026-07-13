Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства только после прекращения военного вмешательства США в регионе.

«Единственный путь открыть Ормуз для судоходства — уважать суверенитет стран над их собственными прибрежными водами и прекратить вмешательство армии США в дела пролива», — говорится в сообщении КСИР.

Иранские военные также предупредили, что продолжение американского присутствия и операций в районе Ормузского пролива может привести к «еще более крупным» последствиям для мирового нефтегазового рынка.

По данным иранской стороны, с 8 июля американские вооруженные силы провели несколько серий ударов по территории Ирана. В Центральном командовании ВС США заявляли, что операции стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании.