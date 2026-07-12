После новых авиаударов США по Ирану Тегеран заявил, что атаковал ракетами и беспилотными летательными аппаратами американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Омане и Иордании.

Как сообщает Al Jazeera, наряду с этим Тегеран объявил также о закрытии Ормузского пролива.

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Сообщается, что США нанесли удары в ответ на атаку Ирана на торговое судно в Ормузском проливе. Вашингтон заявляет, что атаковал военную инфраструктуру Ирана, а Тегеран объявил о намерении ответить на это.

На фоне роста напряжённости в регионе страны Персидского залива усилили меры безопасности, а международное сообщество призвало стороны воздержаться от эскалации.