11 июля президент Ильхам Алиев совершил рабочую поездку в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, посетив Лачинский, Шушинский и Ходжавендский районы, а также город Ханкенди. В ходе визита глава государства принял участие в открытии объектов энергетической, водохозяйственной, туристической и социальной инфраструктуры, ознакомился с ходом восстановления населенных пунктов и объектов историко-культурного наследия, а также встретился с жителями, вернувшимися в рамках программы «Великое возвращение».

Это уже седьмой визит президента Азербайджана на освобожденные территории с начала текущего года, что подтверждает сохранение восстановления Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в числе ключевых приоритетов государственной политики.

Следует обратить внимание, что в фокусе всех последних посещений президентом Алиевым освобожденных территорий находятся вопросы, связанные с формированием здесь устойчивой социально-экономической модели, обеспечивающей долгосрочное развитие региона. В течение только одного дня поездки были представлены проекты, охватывающие практически все ключевые направления развития — обеспечение водной и энергетической безопасности, восстановление населенных пунктов, развитие предпринимательства, туристической инфраструктуры и сохранение культурного наследия.

Особое место в программе визита заняли проекты, связанные с созданием долгосрочной ресурсной базы региона. Закладка водохранилища Хакаричай и ввод новых гидроэлектростанций в Лачинском районе свидетельствуют о том, что государство переходит от решения текущих задач к формированию инженерной инфраструктуры, рассчитанной на десятилетия вперед.

Реализация этих проектов обеспечит устойчивое водоснабжение значительной части Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, расширит возможности развития сельского хозяйства, промышленности и жилищного строительства, а также укрепит энергетическую самостоятельность освобожденных территорий. Особое значение имеет последовательная реализация концепции «зеленой энергетики», в рамках которой регион постепенно превращается в одного из крупнейших производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

В центре стратегии возрождения Карабаха и Восточного Зангезура находится реализация программы «Великое возвращение». Люди, их быт и условия работы являются базовыми элементами этой стратегии. Еще в годы конфликта Азербайджан обвиняли в том, что истинной целью Баку являются якобы не люди, а территории, имеющие исключительно военно-стратегическое значение и позволяющие Азербайджану усилить свое доминирование в регионе.

С момента восстановления контроля над этими землями Азербайджан раз за разом опровергает подобные инсинуации, подтверждая, что главным мотивом политики деоккупации был общественный запрос на возвращение утраченных земель — родины сотен тысяч людей, лишившихся права жить и работать на своей земле. Регулярное посещение президентом восстановленных сел, его встречи с переселенцами и ознакомление с созданной инфраструктурой свидетельствуют о том, что основным критерием успешности восстановительных работ становится не количество построенных объектов, а создание условий для постоянного проживания населения. Государственная политика нацелена на формирование полноценной жизненной среды, включающей жилье, инженерные коммуникации, дороги, связь и социальные услуги. Ставка делается на формирование населенных пунктов как устойчивых центров экономической и общественной жизни.

При этом важно, что историко-культурное наследие и природно-климатические особенности края выступают в качестве долгосрочного ресурса, оказывающего влияние на формирование будущей экономики освобожденных территорий. Так, в Ханкенди президент принял участие в открытии гостиницы «Ханкенди», рассчитанной на 236 мест и обеспечивающей создание 45 рабочих мест, значительная часть которых предназначена для жителей освобожденных районов. Объект станет частью формирующейся туристической и деловой экосистемы города. В Шуше глава государства ознакомился с новыми корпусами гостиницы «Ясаман», ходом реализации проекта государственно-частного партнерства на улице Карабах, предусматривающего строительство гостиниц, апарт-отелей, ресторанов и объектов торговли, а также принял участие в открытии восстановленного дома Садыгджана, который станет объектом культурно-познавательного туризма.

В совокупности маршрут поездки отражает формирование новой модели развития освобожденных территорий, когда инженерные проекты дополняются развитием предпринимательства, сферы услуг, туризма и социальной инфраструктуры, что свидетельствует о переходе от политики восстановления к политике комплексного территориального развития.

В более широком плане реализация подобных проектов имеет значение не только для Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, но и для экономики Азербайджана в целом. Формирование новых центров экономической активности способствует более сбалансированному территориальному развитию страны, расширяет внутренний рынок, создает дополнительные возможности для привлечения инвестиций, развития транспортно-логистических связей, сельского хозяйства, туризма и энергетики. Одновременно это способствует снижению региональных диспропорций и укреплению экономической связанности освобожденных территорий с остальной частью страны.

Сегодня государственная политика на освобожденных территориях вступает в фазу экономического освоения. Приоритет смещается от восстановления разрушенной инфраструктуры к формированию конкурентоспособной региональной экономики, интегрированной в общенациональное экономическое пространство. А в центре этой политики — человек, его благополучие и уверенность в будущем.