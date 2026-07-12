Азербайджан расширяет орбиту своего военного сотрудничества. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с директором по национальным вооружениям Минобороны Италии адмиралом Джачинто Оттавиани. В ходе встречи, в которой также принял участие посол Италии в нашей стране Лука Ди Джанфранческо, стороны провели обстоятельный обмен мнениями о сотрудничестве в военной, военно-технической и военно-образовательной областях и обсудили ряд других тем, представляющих взаимный интерес.

Отметим от себя, что военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Италии находится на достаточно высоком уровне. Достаточно вспомнить, как на параде 8 ноября 2025 года демонстрировали закупленные у Италии транспортные самолёты.

Однако куда больше внимания привлекает другое. С визитом в нашу страну прибыла и делегация во главе с председателем совета директоров турецкой компании «Baykar» Сельчуком Байрактаром. Турецких гостей принял министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и отметил в ходе встречи, что отношения между двумя братскими странами в военной области успешно развиваются, равно как и в других областях.

Министр отметил значительную роль компании «Baykar» в оборонной промышленности Турции и подчеркнул важность дальнейшего развития совместного производственного потенциала за счет внедрения передовых технологических инноваций. Поблагодарив за оказанное гостеприимство, С.Байрактар особо отметил, что взаимные визиты оказывают положительное влияние на укрепление азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества.

В ходе встречи, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в нашей стране Бирол Акгюн, стороны подробно обсудили вопросы в области беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных систем и других сферах.

Наконец, Сельчук Байрактар сообщил, что в ходе визита в Азербайджан был принят президентом Ильхамом Алиевым. По его словам, во время встречи он проинформировал главу государства о проектах, которые компания Baykar Technology реализует в Азербайджане. И отметил: «Выражаю искреннюю благодарность за теплый прием. Пусть наше единство и братство с Азербайджаном будут вечными».

Байрактар — частый гость в нашей стране. Но на сей раз его визит можешь свидетельствовать о создании серьезного оборонно промышленного альянса. И здесь уже необходимо вспомнить, что происходило на саммите НАТО в Анкаре. Именно там президент Украины Владимир Зеленский заговорил о «дроновых соглашениях». На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поднял опрос о развитие оборонного сотрудничества между Украиной, Азербайджаном и Турцией. И достаточно высоко это сотрудничество оценил.

А теперь немного фона. Турецкие беспилотные системы вряд ли нуждаются в подробном представлении. Свое производство беспилотников, и ударных, и разведывательных, наладил Азербайджан. Наконец, свои дроны производят Украина – это производство было налажено уже в условиях войны и оказалось достаточно эффективно. Плюс ко всему в Украине ещё советских лет сохранился потенциал производства ракет и авиадвигателей. Так что новый военно-промышленный альянс – это как минимум многообещающие соглашения. Особенно сейчас, когда мир переживает «беспилотную революцию», и толчок к ней дала победная для Азербайджана Карабахская война.

В ситуации, когда страны НАТО испытывают, как ни парадоксально, острый дефицит оружия, у такого альянса большие перспективы. Сказать, что это соответствует интересам Азербайджана – ничего не сказать. Наша страна не просто развивает свой ВПК. В Баку намерены довести экспорт оружия до одного миллиарда в год. И эта цель уже не выглядит недостижимой.