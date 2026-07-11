Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июля заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине.

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов проинформировал президента о проекте.

Было отмечено, что согласно проекту на реке Хакаричай, формирующейся в пределах границ Азербайджана, планируется создание водохранилища общей вместимостью 100 миллионов кубометров, полезным объемом 90 миллионов кубометров. Также будет построен магистральный трубопровод пропускной способностью 8 кубометров в секунду и длиной около 172 километров.

Эта инфраструктура будет обладать потенциалом обеспечивать качественной питьевой водой в объеме 2,5 кубических метра в секунду около 700 тысяч человек в Лачинском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском и Агдамском районах.

На магистральном трубопроводе, питающемся от водохранилища Хакаричай, также планируется строительство 3 гидроэлектростанций (ГЭС) общей мощностью 10,81 МВт.

Отметим, что водохранилище Хакаричай, наряду с бесперебойным обеспечением населения качественной питьевой водой, будет играть важную роль в рациональном управлении водными ресурсами на освобожденных от оккупации территориях, улучшении водоснабжения региона, а также других крупных городов нашей страны и поддержке социально-экономического развития