Запрос о правовой помощи, поступивший из Монтенегро (Черногория), был исполнен Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Следственным управлением Генеральной прокуратуры был исполнен запрос о правовой помощи, поступивший через EUROJUST из Верховной прокуратуры Монтенегро по особо тяжкому преступлению.

Запрос был представлен в рамках уголовного преследования по факту умышленного убийства, совершённого на территории Монтенегро.

В обращении содержалась просьба о взятии необходимых образцов ДНК у Ровшана Самедова 1970 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, а также у близких родственников Сирудина Шарифова 2001 года рождения, подозреваемого в оказании помощи в сокрытии преступления после его совершения, для сравнительного исследования биологических образцов, изъятых с места происшествия и других объектов, имеющих значение для уголовного дела, а также о проведении других процессуальных действий.

В ходе исполнения запроса Следственным управлением были получены объяснения от связанных с делом лиц, у соответствующих лиц были взяты биологические образцы, проведено ДНК-исследование и получены ДНК-профили.

Документы и материалы экспертиз, собранные в результате исполнения запроса о правовой помощи, в установленном порядке в рамках международного правового сотрудничества направлены компетентному органу Монтенегро

Между тем по сообщению СМИ, правоохранительные органы Черногории раскрыли громкое убийство, произошедшее в конце 2025 года в селе Шекуларе, недалеко от города Беране. Установлено, что жертва и убийца являются гражданами Азербайджана. Также выяснилось, что убийца покинул Черногорию.

Расследование преступления началось после того, как 26 декабря 2025 года местные жители обнаружили тело в мешке недалеко от Шекулара. Сельчане рассказали, что мешок был замечен на берегу небольшой речки уже давно, но проходившие мимо каждый день жители полагали, что кто-то просто выбросил мусор.

«Не знаю как, но через некоторое время из сумки высунулись ноги, и тогда вызвали полицию. До их приезда никто ничего не трогал. Были привлечены различные эксперты-криминалисты, после чего тело отправили на вскрытие», — рассказал один из жителей Шекулара. Он добавил, что в ходе расследования было замечено, что руки были связаны, что, несомненно, указывало на насильственную смерть.