Средняя стоимость галлона (3,79 литра) бензина в США выросла на пять центов на фоне нового витка эскалации ближневосточного конфликта. Об этом свидетельствуют данные национальной автомобильной ассоциации (AAA).

Сейчас стоимость галлона бензина марки Regular составляет $3,84, 8 июля этот показатель находился на уровне $3,79. Средняя цена галлона дизельного топлива также возросла — с $4,77 до $4,81.

Наиболее высокие цены на топливо держатся в штате Калифорния, где за один галлон бензина придется отдать в среднем $5,38.

Исторический максимум средней цены на бензин в Соединенных Штатах был зафиксирован в июне 2022 года, когда стоимость одного галлона превысила $5.