Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

«Оба обсудили прежде всего ситуацию в Ливане, а также на палестинских территориях. Канцлер подчеркнул, что не должно быть никаких шагов, ведущих к фактической частичной аннексии Западного берега реки Иордан», — отметил Корнелиус.

Мерц также «подчеркнул значение рамочного соглашения между США и Ираном», назвав его лучшей возможностью для стабилизации ситуации в регионе.