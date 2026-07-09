За 30-летний период оккупации со стороны Армении пострадавшим территориям Азербайджана был нанесён масштабный экологический ущерб: вырубались леса, деградировали почвы, загрязнялись водные ресурсы, было уничтожено биоразнообразие и незаконно эксплуатировались природные ресурсы. Более одного миллиона мин по-прежнему представляют собой серьёзную угрозу для людей и для природы, замедляя процесс экологического восстановления и безопасное возвращение вынужденных переселенцев.

Об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила 9 июля в своем выступлении на видеоконференции Межпарламентского союза «Охрана окружающей среды во время вооружённых конфликтов», сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.

Гафарова подчеркнула, что охрана окружающей среды во время вооружённых конфликтов – вопрос не только экологической важности, но и неотложный с гуманитарной и правовой точек зрения, и в смысле безопасности. По её словам, вооружённые конфликты наносят долгосрочный ущерб как людям, так и экосистемам, биоразнообразию, водным ресурсам и сельскохозяйственным территориям. А это ослабляет устойчивое развитие и негативно сказывается на будущих поколениях.

Председатель парламента подчеркнула, что международное гуманитарное право предоставляет значительную правовую основу для охраны окружающей среды при вооружённых конфликтах. Его эффективность зависит от применения на национальном уровне, сказала она, указав на соответствующую роль парламентов.

Было отмечено, что законодательные органы играют важную роль, обеспечивая отражение принципов международного гуманитарного права в национальном законодательстве, усиливая контроль над их исполнением, способствуя обеспечению ответственности за ущерб окружающей среде и поддерживая постконфликтный процесс экологического восстановления через международное сотрудничество.

Гафарова подчеркнула, что сегодня Азербайджан проводит масштабные работы по гуманитарному разминированию, восстановлению экосистем, разведению лесов и реализации проектов «зелёной» энергетики на освобождённых от оккупации территориях. Парламент Азербайджана продолжает укреплять национальную правовую базу, принимая новые законы и внося поправки в существующие, в соответствии с обязательствами страны в рамках соответствующих международных конвенций.

Кроме того, в 2024 году Милли Меджлис принял изменения в Уголовный кодекс Азербайджана, внеся в него статью «Экоцид» и признав экоцид преступлением против мира и человечности. Также, приняты Закон «О запрете на разработку, производство, наращивание (накопление) и применение химического оружия и о его уничтожении» и Закон «О разминировании».

Гафарова также особо отметила Итоговый документ, принятый на Парламентском заседании, организованном совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в ноябре 2024 года в Баку в рамках COP29. Она сказала, что этот документ призывает парламенты предотвращать воздействие конфликтов на окружающую среду, повышать осведомлённость об экологическом ущербе, наносимом минами и неразорвавшимися боеприпасами, и усиливать законодательные инициативы в области борьбы с экоцидом. По её словам, эти рекомендации полностью отражают долгосрочную позицию Азербайджана как страны, принимавшей у себя COP29: охрана окружающей среды должна быть неотъемлемой частью предотвращения конфликтов, постконфликтного восстановления и обеспечения устойчивого мира.