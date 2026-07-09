Россия в июне значительно нарастила импорт топлива из Беларуси, стремясь восполнить дефицит на внутреннем рынке. По данным Reuters, поставки автомобильного бензина превысили 181 тыс. тонн, что более чем в два раза выше майского уровня. За первое полугодие импорт бензина вырос почти в 20 раз — до 453 тыс. тонн.

Импорт дизельного топлива за январь—июнь увеличился примерно в пять раз и достиг 256 тыс. тонн. Также в июне в Россию было поставлено свыше 16 тыс. тонн белорусского авиационного топлива — втрое больше, чем месяцем ранее.

Эксперты отмечают, что объемов белорусских НПЗ недостаточно, чтобы существенно повлиять на российский рынок. Кроме того, стоимость белорусского бензина заметно выше российских оптовых цен.

По информации Reuters, Россия также начала импортировать бензин из Индии. Власти рассчитывают закупать за рубежом около 400 тыс. тонн топлива ежемесячно для стабилизации внутреннего рынка.