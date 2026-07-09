Регистрация в Литве законопроекта, снимающего запрет на возможное размещение ядерного оружия, вызвала жесткую реакцию Москвы. В Кремле уже предупредили, что в случае реализации такого сценария Россия примет ответные меры. Насколько реальна перспектива появления ядерного оружия НАТО в странах Балтии, какие шаги действительно может предпринять Москва и как происходящие процессы меняют архитектуру европейской безопасности, Minval Politika рассказал германский политолог и журналист Евгений Кудряц.

По его мнению, реакция Кремля на инициативу Литвы была вполне ожидаемой и укладывается в уже сложившуюся российскую линию поведения.

«Россия традиционно рассматривает любое военное усиление восточного фланга НАТО как угрозу собственной безопасности. Поэтому заявление о контрмерах является стандартной частью российской дипломатической и информационной стратегии», — сказал эксперт.

Вместе с тем политолог считает ошибочным воспринимать подобные заявления исключительно как элемент пропаганды. По его словам, в данном случае необходимо разделять политическую составляющую и реальные процессы, происходящие в российском военном планировании.

Как отметил собеседник, политическая задача подобных заявлений заключается в том, чтобы продемонстрировать внутренней аудитории и западным государствам, что Россия не оставит подобные шаги без ответа. Это также попытка повысить политическую цену решений НАТО и отдельных европейских стран.

Однако, подчеркивает Кудряц, за этой риторикой стоят и вполне реальные изменения.

«Нельзя считать подобные заявления исключительно пропагандой. Российское военное планирование действительно уже несколько лет строится, исходя из сценария долгосрочного противостояния с НАТО», — добавил он.

По словам эксперта, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, расширения военного присутствия Альянса в Восточной Европе и развития его инфраструктуры российский Генеральный штаб объективно пересматривает конфигурацию своих сил.

«Иными словами, заявление Кремля одновременно выполняет две функции. Первая — политическое сдерживание, вторая — отражение уже идущей перестройки российского военного планирования», — указал аналитик.

Оценивая вероятность фактического размещения ядерного оружия НАТО в Литве, Кудряц призывает не делать поспешных выводов. По его мнению, сегодня такой сценарий нельзя считать наиболее вероятным: «НАТО традиционно очень осторожно относится к подобным решениям».

Эксперт напомнил, что Альянс всегда стремится сохранять баланс между усилением сдерживания России и недопущением ненужной эскалации. Именно поэтому, отмечает он, регистрация законопроекта вовсе не означает автоматического появления на территории Литвы американских ядерных боеприпасов.

«Скорее всего, речь идет о создании юридической возможности на будущее. Такой подход позволяет сохранять гибкость», — добавил собеседник.

По словам Кудряца, если ситуация с безопасностью в Украине или странах Балтии резко ухудшится, НАТО уже не придется сначала менять национальное законодательство.

Кроме того, напоминает эксперт, американское тактическое ядерное оружие уже размещается в ряде европейских государств в рамках программы Nuclear Sharing: «Поэтому для НАТО вопрос заключается не только в количестве боеприпасов, сколько в выборе наиболее эффективных мест их потенциального размещения».

Комментируя заявление Дмитрия Пескова о возможных ответных мерах России, Кудряц выделяет сразу несколько наиболее вероятных направлений.

«Наиболее вероятным выглядят несколько направлений. Во-первых, дальнейшее усиление российской группировки в Калининградской области. Во-вторых, расширение военного присутствия России на территории Беларуси. И в-третьих, увеличение числа современных ракетных комплексов и средств противовоздушной обороны», — отметил он.

При этом эксперт обращает внимание на важную деталь. Россия уже объявила о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, поэтому пространство для новых символических шагов здесь существенно сократилось.

Что касается возможного пересмотра российской ядерной доктрины, то, по мнению Кудряца, основные изменения уже были внесены в последние годы: «Сейчас, скорее всего, речь идет не столько о военной доктрине, сколько о практическом усилении группировки войск».

По оценке политолога, вероятность дальнейшей эскалации между Россией и НАТО действительно существует. «Сегодня Европа постепенно возвращается к логике, характерной для периода холодной войны», — указал он.

Собеседник отметил, что практически все государства региона увеличивают оборонные бюджеты, расширяют производство вооружений, создают новые оборонительные рубежи и наращивают масштабы совместных учений: «Все это свидетельствует о формировании долгосрочного военного противостояния».

При этом эксперт подчеркивает, что ни Россия, ни НАТО сегодня не заинтересованы в прямом вооруженном столкновении.

«Обе стороны пытаются сочетать усиление военного потенциала с сохранением определенного уровня взаимного воздержания», — сказал аналитик.

Однако если когда-либо американское ядерное оружие действительно появится на территории стран Балтии, считает Кудряц, это станет важнейшим политическим рубежом: «Это станет серьезным политическим символом нового этапа конфронтации, хотя само по себе необязательно изменит стратегический баланс, поскольку обе стороны уже обладают возможностью нанести ядерный удар».

По мнению Кудряца, последствия нынешних процессов выходят далеко за пределы Балтийского региона.

«Европейская система безопасности все больше уходит от модели сотрудничества, существовавшей после холодной войны, к модели долговременного военного сдерживания», — добавил политолог.

Параллельно, отмечает эксперт, европейские государства ускоряют модернизацию армий, увеличивают оборонные расходы и развивают собственные военно-промышленные комплексы.

Еще одной тенденцией становится усиление роли региональных союзов и двусторонних соглашений в сфере безопасности.

Говоря о Черноморском регионе, Кудряц напоминает, что он уже переживает масштабную милитаризацию вследствие российско-украинской войны.

По его мнению, дальнейшее усиление противостояния России и НАТО на Балтике способно привести к дополнительному укреплению юго-восточного фланга Альянса, прежде всего за счет развития военной инфраструктуры и увеличения присутствия союзников.

Что касается Южного Кавказа, то здесь влияние будет менее прямым, но также вполне ощутимым.

«Россия вынуждена распределять свои военные и финансовые ресурсы между несколькими стратегическими направлениями. Это может постепенно ослаблять ее возможности по сохранению прежнего уровня влияния в регионе, чем будут стремиться воспользоваться другие игроки, прежде всего Турция, а также западные государства».

В то же время, продолжает эксперт, сами государства Южного Кавказа будут стремиться проводить более многовекторную политику безопасности, снижая зависимость от какого-либо одного центра силы.

«Даже если Литва лишь создаст законодательную возможность для размещения ядерного оружия, это станет еще одним свидетельством глубокой трансформации европейской системы безопасности. Возвращение к прежней модели отношений между Россией и НАТО в обозримом будущем выглядит маловероятным, а логика взаимного сдерживания, вероятно, останется определяющей на многие годы», — заключил Кудряц.