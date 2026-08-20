Для продвижения Азербайджана за рубежом и увеличения потока иностранных туристов планируется запустить крупную медиапрограмму. Это нашло отражение в утвержденной Государственной программе по развитию туризма в Азербайджане на 2026–2030 годы.

Туристический потенциал страны будут продвигать на пяти международных телеканалах и двух популярных онлайн-платформах.

Кроме того, за счет контента для киноиндустрии и социальных сетей планируется довести совокупное число просмотров таких материалов до 100 млн в год.