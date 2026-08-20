Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о невозможности проведения выборов в стране в настоящее время.

«Откровенно говоря, сегодня другие приоритеты для расходов. Сегодня нет условий для гарантий проведения голосования», — сказал Подоляк в интервью газете La Repubblica.

В числе факторов, препятствующих проведению выборов, он назвал продолжающиеся боевые действия, оккупированные территории и перемещение граждан.

«Невозможно гарантировать безопасность голосования, а это условие предусмотрено законом, который остается действующим», — добавил он.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Проведение президентских выборов было отменено в связи с действием военного положения и всеобщей мобилизацией.

Ранее экс-министр обороны Михаил Федоров заявил о необходимости найти механизм для проведения выборов в условиях войны, который позволил бы всем гражданам реализовать свое право голоса.