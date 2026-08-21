Украина намерена продолжить поиск дипломатического пути урегулирования конфликта с Россией и готова представить свои аргументы на трехсторонних переговорах с участием США, заявил замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Кислица.

«Дипломатия должна работать при любых обстоятельствах, потому что наши оппоненты и враги пытаются насадить в разных столицах мира мнение, что именно украинцы не хотят покончить с войной и стремятся к эскалации», – сказал Кислица в интервью «Укринформу».

По мнению замглавы офиса президента Украины, прекращать дипломатическую работу было бы неправильно.

Он также отметил, что визит спецпосланника президента США Стивен Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев по-прежнему остается актуальным. Кислица напомнил, что приезд американских переговорщиков уже откладывался в апреле.