В утвержденной Государственной программе по развитию туризма в Азербайджане на 2026–2030 годы одним из приоритетов названы расширение географии прямых авиарейсов с зарубежными странами и увеличение частоты полетов.

Предусматривается повышение доступности цен на авиабилеты, более полное использование потенциала региональных аэропортов, открытие новых международных рейсов и привлечение бюджетных авиакомпаний — лоукостеров.

На первоначальном этапе планируется ежегодно открывать рейсы как минимум по одному новому приоритетному туристическому направлению. В итоге предполагается запустить полеты как минимум по четырем новым направлениям и увеличить частоту существующих рейсов на 20%.

Кроме того, будут проведены необходимые внутригосударственные процедуры для введения в одностороннем или взаимном порядке безвизового режима для граждан приоритетных туристических стран на основании общегражданских паспортов.

В конечном итоге планируется обеспечить безвизовый режим для граждан 34 приоритетных туристических стран.