Полиция и гражданская гвардия Испании начали операцию по выселению около 4000 мигрантов с пляжа в Сеуте, где после массового наплыва людей возник стихийный лагерь, сообщает El Mundo.

Спецслужбы оцепили пляж Плая-дель-Батутин, где был разбит стихийный лагерь мигрантов. Их намерены перевести в один из четырех центров временного размещения, созданных в Сеуте. Там будут рассмотрены прошения о предоставлении убежища. Как отмечает издание, эти меры призваны обеспечить людям более достойные условия проживания.

Условия в лагере из-за антисанитарии создавали угрозу гуманитарного кризиса. Дополнительное недовольство вызывало и соседство лагеря с жилым комплексом, жители которого на протяжении нескольких недель жаловались на санитарную обстановку на пляже.

По данным газеты, операция прошла без происшествий и завершилась мирно.