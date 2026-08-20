Пираты захватили у восточного побережья Сомали грузовое судно LUTUF под флагом Камеруна, перевозившее оружие из Турции, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Сомалийский чиновник сообщил агентству, что захват произошел 17 августа примерно в 6,5 км от населенного пункта Маррайя в провинции Нугаал.

Как отмечает AP, помимо оружия, на борту судна, принадлежащего компании Polar Movement Shipping, находились средства связи и спутниковое оборудование. Груз предназначался для турецкого военного учебного центра в столице Сомали Могадишо.

Экипаж сухогруза насчитывал 10 человек: шесть граждан Индии, два гражданина Сербии, а также граждане Турции и Грузии. Восемь пиратов поднялись на борт судна. Позднее к сухогрузу прибыли два турецких грузовых судна, а за происходящим с воздуха наблюдали турецкие вертолеты и беспилотники.

По данным AP, 18 августа по судну был нанесен удар с воздуха. В результате погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Агентство не располагает информацией о том, кто нанес удар, а также не приводит подробностей о погибших и пострадавших.

Информация о состоянии судна, экипажа и груза в настоящее время отсутствует.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 17 августа сообщило, что у побережья Сомали восемь вооруженных лиц захватили судно, однако дополнительных подробностей не привело.