Бренда Шаффер – преподаватель Военно-морской школы последипломного образования США и старший научный сотрудник Центра глобальной энергетики Atlantic Council – и Сванте Корнелл – соучредитель и директор Института политики безопасности и развития, старший научный сотрудник по Евразии Американского совета по внешней политике – написали для The Hill статью о стратегическом значении маршрута TRIPP для США и Запада:

Год назад в этом месяце президент Трамп запустил «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» – сокращенно TRIPP – в партнерстве с лидерами Армении и Азербайджана.

Этот маршрут – гораздо больше, чем просто дорога. Он отражает активное намерение США обеспечить доступ к сердцу Евразии, помочь странам-партнерам сохранить независимость и не допустить доминирования России, Китая и Ирана в стратегически важном Каспийском регионе.

США и их западным союзникам необходимо содействовать развитию инфраструктуры, которая позволит снизить последствия нарушения свободы судоходства и стимулировать освоение энергетических ресурсов за пределами Ближнего Востока. TRIPP является важной составляющей этой политики.

На фоне обмена ракетными ударами между США, Израилем и Ираном, а также усиления войны России против Украины в течение последнего года TRIPP обеспечивал узкий безопасный маршрут над Кавказом для глобального авиасообщения между Европой и Азией. Понимая, что такой маршрут создает стратегический буфер против враждебных действий Ирана, администрация Трампа сейчас работает над укреплением безопасности коридора и американского присутствия вдоль него. Американские компании будут управлять TRIPP в течение 99 лет в рамках государственно-частного партнерства.

Коридор TRIPP физически связывает Азербайджан, Армению и Турцию и является практическим воплощением мирных соглашений, подписанных в августе прошлого года в Белом доме и положивших конец 30-летнему конфликту между Арменией и Азербайджаном. В свою очередь, TRIPP является частью более масштабного сухопутного торгового маршрута между Европой и Азией, известного как Средний коридор.

Значение этого коридора для мировой торговли растет, поскольку он позволяет обойти одну из наиболее серьезных геополитических проблем современности — угрозы свободе судоходства. Три важнейших морских узких места – Ормузский пролив, проливы Красного моря и Черное море – контролируют глобальные энергетические потоки, предоставляя таким игрокам, как Иран, огромные стратегические рычаги. TRIPP позволяет снизить эту зависимость. Кроме того, поскольку маршрут не проходит через Россию или Иран, нынешние и будущие санкции не должны оказывать на него воздействия.

Однако преимущества коридора не ограничиваются облегчением торговли между Европой и Азией. Регион обладает запасами нефти и газа, способными помочь диверсифицировать глобальные рынки углеводородов, снизить цены, укрепить надежность поставок и уменьшить зависимость от традиционных производителей и политических потрясений в этих странах.

Кроме того, на Центральную Азию приходится почти половина мирового производства урана. Регион также располагает крупными месторождениями редкоземельных элементов, которые в других регионах мира в основном сосредоточены в Китае. Доступ Запада к этим ресурсам зависит от Среднего коридора.

На протяжении большей части последних 70 лет США и Европа рассматривали географическую диверсификацию источников энергии как ключевой элемент энергетической безопасности. Однако за последние полтора десятилетия администрация Байдена и Европейская комиссия перестали активно продвигать энергетическую диверсификацию, исходя из ошибочного предположения о скором переходе к возобновляемой энергетике.

Нынешний кризис в Ормузском проливе, по мнению авторов, демонстрирует ошибочность такого подхода. Если бы ранее были освоены новые источники энергии, например в Каспийском регионе и Африке, последствия нынешнего конфликта оказались бы значительно менее серьезными.

При всей практической важности TRIPP его главная ценность носит стратегический характер. Поскольку маршрут проходит очень близко к границе Армении с Ираном, это не самое подходящее место для размещения крупной энергетической инфраструктуры, такой как линии электропередачи и газопроводы, или стратегической инфраструктуры, включая оптоволоконные кабели.

Вероятнее всего, такие объекты будут размещены севернее TRIPP, при этом сохранив связь между Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Сам TRIPP следует рассматривать прежде всего как свидетельство возвращения США к активному взаимодействию с регионом, где в последние годы американское присутствие было в значительной степени ограниченным.

И хотя Вашингтон развивает TRIPP исходя из собственных интересов, западные партнеры, включая ЕС, Великобританию, Японию и Южную Корею, также выиграли бы от присоединения к проекту, его расширения и укрепления. Маршрут и более широкий Средний коридор непосредственно отвечают их интересам безопасности, поскольку препятствуют установлению контроля России, Китая и Ирана над сердцем Евразийского континента. Именно это, считают авторы, США должны донести до своих союзников.

Почти паническая реакция Ирана на объявление об инициативе показывает, что противники США также рассматривают TRIPP как нечто гораздо большее, чем обычный торговый маршрут.

Происходят серьезные изменения: Америка вновь активно участвует в обеспечении безопасности и экономическом развитии ключевого, но часто недооцененного региона. Авторы выражают надежду, что больше западных государств усилят свое присутствие и влияние в Центральной Азии и на Кавказе.

Противники Запада продемонстрировали готовность использовать любые геостратегические преимущества независимо от сопутствующего ущерба. Поэтому Запад, в свою очередь, должен заблаговременно лишать их таких рычагов, создавая маршруты и партнерские связи, не зависящие от морского судоходства, одновременно продолжая обеспечивать безопасность на море и развивая разнообразные источники энергии за пределами Ближнего Востока.