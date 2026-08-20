США ввели санкции против восьми граждан Эквадора и семи компаний, зарегистрированных в стране, обвинив их в переправке кокаина в Мексику для дальнейшей доставки в США. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

Ограничения предусматривают блокировку активов фигурантов в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение с ними бизнеса.

В Госдепе указали, что речь идет о переправке тысяч килограммов кокаина из Южной Америки в Мексику, откуда наркотики затем поступали на рынок США.

Кроме того, Вашингтон ввел санкции против трех представителей Кубинского института дружбы с народами (ICAP), Министерства строительства Кубы и восьми юридических лиц, которые, как утверждается, связаны с кубинскими властями. В документе говорится, что представители ICAP, ранее уже подвергшегося американским санкциям, представляют угрозу безопасности США.

Ограничительные меры также затронули Министерство строительства Кубы и восемь компаний, которые американская сторона считает связанными с правительством республики.