В Азербайджане планируется ввести субсидии для туроператоров за привлечение иностранных туристов в страну.

Эта мера нашла отражение в Государственной программе по развитию туризма на 2026–2030 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым в четверг.

Документ также предусматривает создание механизмов субсидирования по нескольким направлениям. В частности, планируется компенсировать организаторам расходы на проведение нерегулярных (чартерных) авиарейсов, а также содействовать организации дополнительных регулярных рейсов по целевым туристическим рынкам.

Кроме того, предусматривается частичная компенсация расходов организаторов мероприятий туристического значения, включая концерты и развлекательные программы.

Отдельные меры поддержки будут предоставляться инвесторам, вкладывающим средства в инфраструктуру объектов размещения, а также субъектам микро- и малого предпринимательства, работающим в сфере туризма.