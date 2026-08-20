МИД Ирана назвал объявленное США усиление санкций против страны экономическим терроризмом и заявил, что причастные к этим мерам понесут заслуженное наказание.

«Санкционная политика США по отношению к Ирану является экономическим терроризмом и преступлением против человечности», – говорится в документе. В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «администрация США, те, кто разработал планы санкций, и те, кто их реализует, должны понести соответствующие наказания».

В МИД Ирана считают введение новых американских ограничений в отношении Тегерана «продолжением политики США, которая оказалась неудачной, и ее повторение приведет только к новому провалу». По оценке ведомства, эти меры «отражают неспособность Соединенных Штатов достичь своих целей в войне, которую они вели против исламской республики» и свидетельствуют о «беззаконии и высокомерии Вашингтона».

В иранском МИД также подчеркнули, что никакие санкции или ограничения, введенные США против исламской республики, «не поколеблют ее решимость защищать свои независимость и суверенитет».

20:13

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон намерен максимально ограничить нефтяной экспорт и финансовые операции Ирана, а также ввести санкции против стран, сохраняющих тесные экономические связи с Тегераном.

В интервью CNBC Бессент сказал, что США сделают все возможное, чтобы лишить Иран возможности продавать нефть и проводить финансовые операции.

Глава американского Минфина также предупредил о возможных санкциях против стран, которые продолжат тесное экономическое сотрудничество с Тегераном.

«И я вам скажу, это сработает. Это сработало в Венесуэле, как только мы ввели блокаду. Это работает на Кубе прямо сейчас, и это сработает в Иране, и мы свергнем этот режим», – заявил Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных экономических мер против Ирана.