За январь–июль 2026 года Грузия экспортировала в Азербайджан 1 236,8 тонны живых овец и коз на $3,44 млн, увеличив поставки по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 24% в стоимостном и на 49,4% в количественном выражении. Об этом сообщает грузинская Национальная служба статистики.

За отчетный период Грузия экспортировала в зарубежные страны 4 157 тонн живых овец и коз общей стоимостью $16,484 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок увеличился более чем в 2,6 раза.

Крупнейшим покупателем грузинских овец и коз стала Саудовская Аравия, куда было поставлено 1 120 тонн продукции на $5,64 млн. Азербайджан занял вторую позицию по стоимости экспорта, одновременно став основным направлением поставок в количественном выражении.

Третье место по стоимости экспорта занял Ирак – $3,28 млн, четвертое – Катар с показателем $1,92 млн, пятое – Кувейт, куда поставили продукции на $1,05 млн.