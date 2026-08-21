Командующий курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС) Мазлум Абди объявил о завершении интеграции курдских военных, силовых и административных структур в государственную систему Сирии, сообщает телеканал Al-Arabiya.

«С этого момента мы начинаем новый этап», — заявил Абди во время выступления по случаю 100-летия основания города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии.

По его словам, бойцы, ранее входившие в состав СДС и не являющиеся гражданами Сирии, покинули страну.

Ранее представитель президентской комиссии по реализации соглашения между сирийскими властями и организацией Ахмед аль-Хиляли сообщил, что в республике «в ближайшее время» ожидается объявление о роспуске курдской террористической организации YPG («Отрядов народной самообороны»).