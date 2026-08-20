Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос анклавов между Арменией и Азербайджаном необходимо урегулировать мирным путем, не создавая новых проблем для жителей приграничья.

По его словам, Кярки, Бархударлу и Юхары Аскипара в соответствии с согласованным принципом делимитации являются территориями Азербайджана. Пашинян отметил, что делимитация проводится на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, признающей административные границы бывших союзных республик.

«Вопрос должен быть решен, но без военного варианта. Это страница прошлого, которая закрыта», — заявил премьер.