Вопрос о восстановлении дипломатических отношений между Россией и Грузией пока не стоит на повестке дня, а инициатива в этом вопросе должна исходить от Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат напомнила, что решение о разрыве дипломатических отношений с Россией принималось в период президентства Михаила Саакашвили.

«Соответственно от Грузии должна исходить и инициатива восстановления дипломатического общения. Мы не раз говорили, что открыты к такой возможности, однако сегодня данный вопрос в повестке дня не стоит», – отметила она.

Отсутствие дипломатических отношений с Россией Захарова назвала «частью трагического наследия упомянутого «слуги народа» Саакашвили». Она назвала решение о разрыве отношений «преступной ошибкой».