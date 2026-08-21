Бывший министр обороны Украины Алексей Резников считает, что воинская обязанность должна распространяться на всех граждан страны независимо от пола. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Резников предложил Украине учитывать опыт государств, которые также сталкиваются с серьезными вызовами в сфере безопасности. В частности, он указал на Израиль, где женщины проходят военную службу наравне с мужчинами.

По оценке бывшего министра, подобная модель позволила бы существенно расширить мобилизационный ресурс Украины. Для этого, считает Резников, Верховной Раде необходимо скорректировать законодательство и закрепить обязанность по защите государства за всеми гражданами.

«Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Можно четко понимать, что существуют военные должности и специальности, которые женщины могут без труда освоить, и им не обязательно выходить на поле боя. Они могут закрыть многие позиции в тылу, связанные с обеспечением, – и тогда мужчин можно будет перевести с тыловых должностей ближе к фронту… И здесь возникает вопрос: готово ли общество признать, что мы, подобно Израилю, сможем выжить, только если все будут считать необходимым защищать Украину?» – пояснил экс-министр.

При этом Резников подчеркнул, что начинать подобные изменения следует не с принуждения, а с информационной кампании, которая помогла бы сформировать в обществе понимание необходимости совместной защиты страны.

«Если такие настроения начнут преобладать в обществе, Верховная Рада легко войдет в сессионный зал, нажмет кнопки – и решение будет принято», – подчеркнул Резников.