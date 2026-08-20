На верфях Турции одновременно строятся 61 боевой корабль, из которых 37 предназначены для ВМС страны, а 24 – для иностранных заказчиков, заявил командующий ВМС Турции Эрджюмент Татлыоглу. Об этом сообщает Türkiye Today.

По словам Татлыоглу, географическое положение Турции, окруженной морями с трех сторон, требует наличия сильного военно-морского флота. По его оценке, сегодня страна располагает необходимыми возможностями. Среди уже реализованных проектов он назвал национальные фрегаты, десантный корабль и корветы. В настоящее время ведется строительство отечественного авианосца, эсминца ПВО TCG Kocatepe и национальной подводной лодки. При этом все корабли турецких ВМС оснащены беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вертикального взлета.

«Мы очень хорошо разбираемся в беспилотных летательных аппаратах. Мы запускаем наши беспилотные аппараты TB3 с борта корабля TCG Anadolu, который вы можете увидеть в гавани», – отметил Татлыоглу.

Он также отметил успехи страны в разработке беспилотных надводных и подводных аппаратов, а также национальных систем вооружения.

«Мы очень эффективно используем беспилотные технологии. Помимо создания собственных национальных платформ, мы разработали собственную управляемую ракету ATMACA, национальную торпеду AKYA, национальную зенитную ракету Hisar и национальную мину MALAMAN, и мы очень эффективно их используем», – добавил командующий ВМС.

В качестве примера возможностей новых систем Татлыоглу привел недавний запуск ракеты ATMACA с подводной лодки по надводной цели. Поражение цели произошло на расстоянии 190 км.