Пакистан заинтересован в расширении сотрудничества с Сирией в политической, оборонной, торговой и инвестиционной сферах, а также в области образования и развития человеческих ресурсов, заявил премьер-министр страны Шахбаз Шариф. Об этом сообщает офис премьера в соцсети X.

«Пакистан продолжит твердо поддерживать позицию Сирии по Голанским высотам», – заявил глава правительства на встрече с сирийской делегацией в Исламабаде во главе с министром иностранных дел республики Асаадом аш-Шейбани.

Шариф вновь подтвердил неизменную позицию Исламабада в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

Глава правительства также отметил необходимость перевести многолетние дружественные отношения между Пакистаном и Сирией в формат более широкого сотрудничества по различным направлениям.

«Возобновление прямого авиасообщения между двумя странами будет способствовать развитию межличностных контактов и облегчит поездки для мусульманских паломников», – отметил он.

Аш-Шейбани выразил благодарность Пакистану за неизменную поддержку Сирии в последние годы и заявил о готовности Дамаска активизировать двустороннее взаимодействие, в том числе за счет скорейшего формирования институциональных механизмов сотрудничества.

Шариф также пригласил президента Сирии Ахмеда аш-Шараа посетить Пакистан с официальным визитом в согласованные сторонами сроки.