Украине нужны ракеты Patriot, которые Киев готов покупать, а не получать в подарок, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Значительную часть дня сегодня в Киеве и области – в Борисполе, в Броварах – продолжались работы после российского удара. Удар был комбинированным: много баллистики, крылатых ракет, были дроны. К сожалению, с баллистикой сейчас сложнее всего. Если процент сбития крылатых ракет в этом ударе – около 90%, то с баллистикой ситуация значительно хуже. Нужны ракеты для Patriot – это то, что могут обеспечить только наши партнеры», – сообщил Зеленский.

По словам президента, украинская сторона на всех уровнях доводит до партнеров информацию о своей потребности в ракетах для систем Patriot, а также о том, что союзники способны ее удовлетворить.

«Мы говорим не о подарках. Речь идет о готовности Украины покупать оружие. Важно, чтобы были решения – соответствующие политические решения партнеров, и прежде всего в Соединенных Штатах. Я благодарен всем, кто действительно помогает Украине обороняться и спасать жизни людей», – резюмировал украинский лидер.