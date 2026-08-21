Самый пожилой заключенный в США Фрэнсис Смит, восемь раз избежавший смертной казни, умер в возрасте 101 года, сообщил телеканал Би-би-си.

Смит был признан виновным в убийстве охранника яхт-клуба в американском штате Коннектикут в 1950 году. На тот момент ему было 25 лет, и суд приговорил его к смертной казни. Второй фигурант дела заключил сделку со следствием и дал показания против Смита, однако спустя несколько лет сам признал вину в убийстве, отмечает телеканал.

В последующие десятилетия следователи неоднократно ставили под сомнение доказательства виновности Смита из-за изменившихся показаний свидетелей и поведения его предполагаемого соучастника. В результате исполнение смертного приговора восемь раз откладывалось, а в 1954 году наказание заменили на пожизненное заключение.

Смит скончался во сне в доме престарелых в городе Роки-Хилл, находясь на условно-досрочном освобождении. По данным телеканала, на протяжении 70 лет он не признавал своей вины в убийстве.