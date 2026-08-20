Министерство обороны Украины должно подготовить «реальные предложения» по изменению порядка проведения мобилизации, которую необходимо сделать «более человечной», заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Все, что касается мобилизации и контрактов, все, что касается ротации наших воинов. Нужны реальные решения, реальные предложения», – отметил Зеленский.

Он добавил, что ожидает от Министерства обороны и Вооруженных сил системной совместной работы по этим направлениям.

«И более человечного и системного подхода к решению организационных вопросов в войсках», – подчеркнул украинский лидер.

Он также подчеркнул, что война стала дороже, а дефицит средств — больше.

Ранее сообщалось, что президент Украины рассматривает кандидатуру экс-министра внутренних дел Игоря Клименко на пост главы Минобороны, в том числе для решения вопросов, связанных с мобилизацией и работой военкоматов.